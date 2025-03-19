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Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi

Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi
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Hakkari'de 31 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Hakkari'de 31 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Hakkari Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları; Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen törenle Vali Vekili Buğra Karadağ tarafından 31 şehit yakınına verildi. Törene Vali Vekili Buğra Karadağ ile 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanı Ufuk Hilmi Orhan ve şehit yakınları katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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