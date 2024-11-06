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Hakkari'de Restoran ve Kafelerde Fiyat Denetimi

Hakkari'de Restoran ve Kafelerde Fiyat Denetimi
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Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin görünür şekilde sergilenmesi için denetim yaptı. Tüketicilerin kolaylıkla görebilmesi için fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında bulunan restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, zabıta ekipleri ile beraber simit sarayları ve restoranlarda fiyat etiketi ve fahiş fiyatlarla alakalı denetlemeler yaptıklarını belirterek, "Restoranlarda masa üzerinde yemek fiyatlarının olmaması ile alakalı gereken uyarılar yaptık. Denetimlerimiz il merkezi ve ilçelerde devam ediyor" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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