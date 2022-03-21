Hakkari'de renkli nevruz kutlaması

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Nevruz Bayramı kutlamalarına katılarak ateşin üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Kültür Merkezi önündeki Nevruz ateşini yakın Vali Akbıyık, vali yardımcıları ile birlikte ateşin üzerinden atladılar. Vali ve beraberindekiler, daha sonra davul zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çektiler.

Kültür merkezi salonunda devam eden program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program konser ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi. - HAKKARİ