Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

Hakkari'de Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Hakkari'de Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de düzenlenen Regaip Kandili programında kadınlara özel etkinlikler ve cami programları gerçekleştirildi. İl Müftü Yardımcısı'nın konuşması ve dualarla gece sona erdi.

Hakkari'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili vesilesiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kadınlara özel program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve sinevizyon gösterimiyle devam eden programda, İl Müftü Yardımcısı Beyhan Görener "Üç Aylar ve Regaip Kandili'nin Hikmet ve Fazileti" konulu bir konuşma yaptı.

İlahi ve şiirler okunup, tehlil, tekbir ve salavatların getirilmesi sonrası yapılan dua ile program sona erdi. Program sonunda katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

Aynı gün akşam ve yatsı namazları arasında Merkez Ulu Camii'nde Regaip Kandili Özel Programı icra edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerifin okunması ve ilahilerle devam etti. Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un gecenin anlam ve önemini belirten vaazının ardından dua yapıldı.

Yatsı namazının edasından sonra program sona erdi. Program çıkışında katılımcılara ikramda bulunuldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
img

Ülkesinden kaçıp İspanya'ya sığınmıştı! Muhalif lideri getirene ödül
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali gündemde
Düşmanıyla karşılaşan Sema Aydemir'in hali gündemde
Bakan Şimşek: Aralık enflasyonu son 19 ayın en düşüğü
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum

Son Dakika Haberleri

ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu? AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL? HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.