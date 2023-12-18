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Hakkari'de okul servisleri denetlendi

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul taşımacılığı yapan servisleri denetledi. Denetlemede araçların lastiklerinin durumu, dur levhasının bulundurulup bulundurulmadığı, emniyet kemerinin takılıp takılmadığı gibi konular kontrol edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul taşımacılığı yapan servisleri denetledi.

İlçenin Vezirli Köyü İlk ve Ortaokulunun bulunduğu bölgede öğrencileri taşıyan servisler denetlendi. Denetlemede araçların lastiklerinin durumu, dur levhasının bulundurulup bulundurulmadığı, emniyet kemerinin takılıp takılmadığı, evrak eksikliği ve kapasitesinden fazla öğrenci taşıma gibi konularda servisler denetlendi.

Yol güzergahında 50 servis aracı denetlenirken, taşıma kriterlerine uymayan servis şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri, eksik evrak, dur levhası bulundurmayan 6 servis şoförüne 950'şer lira, kışlık lastik takmayan bir servis şoförüne de 2 bin TL cezai işlem uygulandı.

8 bin 600 öğrencinin taşındığı ilçe genelinde 830 servis aracının hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, öğrenci taşımacığı yapan araçları tek tek denetlenmeye devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin can güvenliği bizim için önemlidir. Amacımız okulların işleyişine düzenli bir şekilde katkı sunmak ve öğrencilerin zamanında okullarına ve derslerine ulaşımını sağlamaktır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksekova Hakkari Haberler

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