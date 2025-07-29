Hakkari'de Muhtarlarla Toplantı: Sorunlar Dinlendi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, il merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı 13 köy muhtarıyla bir araya gelerek, öncelikli sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İl özel idaresinde gerçekleştirilen toplantıda; içme suyu yetersizliği, sulama kanalları, yol ve asfalt ihtiyacı gibi pek çok konu ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, görev süresi boyunca muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti. Zor, "Siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek hem tanışmak hem de köylerinizdeki sorun ve talepleri doğrudan sizlerden dinlemek istedim. Peyderpey tüm muhtarlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Sizlerden en büyük ricam; görevlerinizi yerine getirirken vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sorunlara adaletli ve objektif bir şekilde yaklaşmanızdır. Görevinizi duygusallıktan uzak, vicdan ve adaletle yürütmeniz büyük önem taşıyor. İl özel idaresi ekiplerimiz, köylerimize hizmet sunmak için sahada özveriyle çalışıyor. Bu ekiplerimize sahip çıkmanızı, onları doğru şekilde yönlendirmenizi bekliyoruz. İmece kültürünü hep birlikte yaşatalım; sizlerin desteğiyle çalışmalarımız çok daha verimli ve etkili olacaktır" dedi.

Toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Zor, iletilen talepler doğrultusunda ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Özatak ve ilgili şube müdürleri de köylerde yürütülen ve planlanan projelere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. - HAKKARİ