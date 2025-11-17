Hakkari'de Meydana Gelen Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de dün kamyonetin Zap Suyu'na uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sıtkı ve Macit Dayan toprağa verildi.

Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Depin mevkiinde dün kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyu'na uçmuş, araçta mahsur kalan 5 kişi bölgeye gönderilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Sıtkı ve Macit Dayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün eski muhtarı Sıtkı Dayan ve maden işçisi Macit Dayan, köy mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. - HAKKARİ