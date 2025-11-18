Hakkari'de Kışlık Giysi Fiyatları, Vatandaşın Bütçesini Zorluyor

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Kış mevsiminin sert geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mont ve çocuk kıyafetlerindeki fiyat artışı vatandaşın bütçesini zorluyor. Yurttaşlar "Artık hiçbir şey alamıyoruz" diyerek fiyatlara tepkisini dile getirdi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte mağazalarda kışlık ürünler raflarda yerini almaya başladı. Yüksekova ilçesinde kış aylarının oldukça sert geçmesi nedeniyle mont ve kışlık giysiler temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Ancak bu yıl fiyatlara gelen yüksek zamlar vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kışlık giysilerin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 75 oranında zamlanması birçok yurttaşı alışveriş yapamaz hale getirdi. Vatandaşlar ancak büyük indirim kampanyalarını takip ederek ya da sezon dışından ürün alarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtiyor.

Kışlık mont almak için mağazaya gelen Kader Düzen, artan fiyatlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Artık indirimleri takip etmekten gerçekten bıktık. Nerede indirim varsa oraya koşuyoruz ama bu indirimler bile yetmiyor. En basit bir çorap 110 lira olmuş. Artık hiçbir şey alamıyoruz. Normalde yazlıkları kışın, kışlıkları yazın indirimdeyken alıyorduk ama bu sene onu bile yapamadım. Sürekli eskilerle idare ediyoruz. Bu hayat ite kalka ne yazık ki yürümüyor."

"Her yıl fiyatlar yüzde 70-80 yükseliyor"

Yüksekova'da 30 yıldır giyim sektöründe çalışan Ali Emre Bozkurt ise fiyat artışlarının esnafı da müşteriyi de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Geçen seneye göre yüzde 80-90 arasında artış var. Her yıl fiyatlar yüzde 70-80 arasında yükseliyor. Özellikle çocuk kıyafetlerinde büyük tepki alıyoruz. Müşteri artık sadece çocuğuna bir şey alabiliyor. Mont ve ayakkabıda şikayet çok fazla. Biz de müşteri çekebilmek için kampanyalar düzenliyoruz" diye konuştu.

"Mutfaktan kıstım ki çocuklara bir iki parça alayım"

İki çocuğu için kışlık alışveriş yapan Serkan Diler ise mutfak giderlerini kısmak zorunda kaldığını belirterek, "Kış alışverişi yaptım ama çok zorlandım. Ekonomik sıkıntı çok fazla. Çocuklara iki mont ve birer sweat aldım 4 bin 500 lira tuttu. Mutfaktan kıstım ki çocuklara 1-2 parça alayım" ifadelerini kullandı.