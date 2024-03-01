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Hakkari'de kasaplar canlı hayvan bulamıyor

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Hakkari'de kasaplar canlı hayvan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Bölgede hayvancılığın giderek azaldığına dikkat çeken kasaplar, hayvancılığın yeniden canlanması için köye dönüşlerin sağlanması gerektiğini belirtti. Dana etini 500, koyun etini 400 liradan sattıklarını belirten kasaplar, hayvancılığın canlanması için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hakkari'de kasaplar canlı hayvan bulamıyor

HAKKARİ - Hakkari'de kasaplar canlı hayvan bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Bölgede hayvancılığın giderek azaldığına dikkat çeken kasaplar, hayvancılığın yeniden canlanması için köye dönüşlerin sağlanması gerektiğini belirtti. Dana etini 500, koyun etini 400 liradan sattıklarını belirten kasaplar, hayvancılığın canlanması için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. 1977 yılından beri kasaplık yaptığını belirten H. Ekrem Aldemir, " Hakkari'de son yıllarda sıkıntı var. Hayvan pazarı olmayan tek il Hakkari'dir. Hakkari'ye Diyarbakır, Van, Erciş ve Muş illerinden et getiriyoruz. Hakkari'de hayvancılık ölmüştür. Besicilik hiç yok. Yüksekova ilçesi de olmasa zaten Hakkari'de hiçbir zaman et bulunmaz. Hakkari çevresi Aksu tarafında 10 yıl önce 20 bin küçükbaş hayvan vardı. Şimdi o köylerin hepsini toplarsak 2 bin hayvan bulamazsınız. Eğer devlet destek verip vatandaş köyüne geri dönüş sağlarsa, bir köyde en az 50 koyun bile olursa hem istihdam sağlanır hem de et sıkıntısı ortadan kalkar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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