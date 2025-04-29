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Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin yüksek rakımlı askeri üs bölgelerinde, kar kalınlığının 3-4 metreye ulaştığı zorlu şartlarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Mehmetçik'e ulaşımı sağlamak için gece gündüz çalışıyor.

Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin yüksek rakımlı askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları tüm zorluklara rağmen aralıksız sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 3 ila 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zorlu coğrafyada yolları açık tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen üs bölgelerine ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için iş makineleri gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görev başında olan Mehmetçik'e ulaşımın sağlanması amacıyla yürütülen karla mücadele çalışmaları ise kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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