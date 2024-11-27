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Hakkari'de Kar Küreme Mesaisi Başladı

Hakkari'de Kar Küreme Mesaisi Başladı
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Hakkari'de nadir bulunan toprak evlerin damlarında kar küreme etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, okul tatilinin sevinciyle akşam saatlerinde dışarı çıkarak damdaki karları temizlediler.

Hakkari'de yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin damında kar küreme mesaisi başladı.

Çok az sayıda toprak evin kaldığı Hakkari'de, aileler damlarda kar temizlemeye başladı. Akşam saatlerinde kendilerini dışarı atan çocuklar hem eğlendiler hem de damların üzerindeki karları temizlediler. Mevsimin ilk kar yağışında okulların tatil edilme sevincini yaşadıklarını belirten çocuklar, toprak damın üzerindeki karları temizledi. Mahallelerinde sadece iki toprak evin kaldığını ifade eden çocuklar, damını temizledikleri evin ise komşularına ait olduğunu söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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