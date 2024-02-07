Hakkari'de Kahramanmaraş depreminin birinci yılında anma etkinliği düzenlendi
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki gençler, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir etkinlik düzenledi. Gençler, öğretmenler için dua ettikten sonra Vapur Tepe'ye tırmanarak gökyüzüne balon bıraktı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir grup genç, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andı.
Derecik Gençlik Merkezi çalışanları, 6 Şubat'taki depremin birinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden gençler, daha sonra Vapur Tepe'ye tırmanarak gökyüzüne balon bıraktı. - HAKKARİ