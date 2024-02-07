Hakkari'de Kahramanmaraş depreminin birinci yılında anma etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir grup genç, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri andı.

Derecik Gençlik Merkezi çalışanları, 6 Şubat'taki depremin birinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden gençler, daha sonra Vapur Tepe'ye tırmanarak gökyüzüne balon bıraktı. - HAKKARİ