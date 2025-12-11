Hakkâri'de şiddetle mücadele masaya yatırıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İç Genelgesi" kapsamında vaka değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ile uzman personeller katıldı. Toplantıda, Hakkari genelinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin kapsamlı analizler yapıldı. İlk müdahale süreçleri, etkin vaka yönetimi, sonrasında gerçekleştirilen takip ve izleme çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Vali Ali Çelik, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirterek katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. - HAKKARİ