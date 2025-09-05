Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari'de 2025 Yılı II. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari Öğretmenevindeki toplantıya Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Görüşmelerde; 2025 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında şiddet mağdurlarına yönelik yürütülen çalışmalar, paydaş kurumların faaliyetleri, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, "Kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirerek kadınlarımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Vali Çelik, alınan mahkeme kararlarının hızlıca uygulanması, kadın ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ