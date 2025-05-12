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Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi. 'Şiddet gördüğümde ya da tanık olduğumda sessiz kalmıyorum, arıyorum' sloganıyla broşür dağıtıldı ve şiddet türleri ile yasal haklar hakkında bilgi verildi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kent merkezinde stant kurarak vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta ekipler, "Şiddet gördüğümde ya da tanık olduğumda sessiz kalmıyorum, arıyorum" sloganıyla hazırlanan broşürleri yoldan geçen vatandaşlara dağıttı. Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet türleri ile tek taraflı ısrarlı takip hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Broşürlerde ayrıca, şiddete maruz kalan kişilerin başvurabileceği kurumlar hakkında detaylı bilgiler yer aldı.

Etkinlikte, şiddet mağdurlarının sahip olduğu haklar ile şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek yasal kararlar da anlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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