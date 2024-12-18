Hakkari'de İnsan Yüzü Görünümlü Elma Görenleri Şaşırttı
Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bir kasa elma içinde bulunan insan yüzü görünümündeki elma, mahalle sakinlerinin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, bu tuhaf elmayı hatıra olarak saklayacaklarını belirtti.
Hakkari'de insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürüyor.
Hakkari'nin Biçer Mahallesinde insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürdü. Bir kasa elmanın içinde çıkan insan yüzlü elmayı gören vatandaşlar, hayrete düştüklerini belirttiler. İnsan yüzlü elmayı yemediklerini, hatıra olarak sakladıklarını söyleyen mahalle sakini, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel