Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk

Hakkari'de Gençlik Hizmetleri İstişare Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'de Gençlik Hizmetleri İstişare Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hakkari İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında, gençlerin dini ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi için çeşitli konular ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hakkari İl Müftülüğü tarafından "Gençlik Hizmetleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Uzmanı Hacı Bayram Gür; il ve ilçe müftülükleri, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanları ile bir araya geldi. Hakkari Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, bu buluşmada gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Uzman Gür, gençlik çalışmalarında teşkilatlanmanın önemine vurgu yaptı. Başkanlıkça geçmişten günümüze yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlik hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için yapılacak çalışmaların koordinasyon ve işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin manevi gelişimlerinin desteklenmesinin önemine değinen Gür; bu tür toplantıların gençlerin hayatlarında olumlu etkileri olduğunu ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı
img

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
img

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar
Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak yeni zam geliyor
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.