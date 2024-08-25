Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Genç İntiharlarına Dikkat Çekmek İçin Sümbül Dağı'na Zirve Tırmanışı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de bir grup doğa sever intiharlara dikkat çekmek amacıyla Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. Tırmanış, gençlerin maruz kaldığı soruna dikkat çekmeyi hedefledi.

Hakkari'de bir grup doğa sever, son dönemde artan genç intiharlarına dikkat çekmek ve bu trajik olayların önüne geçmek amacıyla Sümbül Dağı'na anlamlı bir zirve tırmanışı düzenledi.

Hakkari'de bir grup doğa sever intiharlara dikkat çekmek amacıyla 3 bin 870 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı düzenlendi. Çukurca Zap Rafting Takımı'ndan üç kişinin yanı sıra CİSAD Derneği'nden bir katılımcının da yer aldığı bu tırmanış, özellikle 15-20 yaş aralığındaki gençlerin maruz kaldığı büyük soruna dikkat çekmeyi hedefledi. Zirve tırmanışını organize eden Çukurca Zap Rafting Takımı Başkanı Muharrem Parlak, tırmanışın ardında yatan trajik hikayeyi de paylaştı. 3 ay önce kızını intihar sonucu kaybeden Parlak, "Bu tırmanışı, gençlerin umutlarını kaybetmeden önce onlara ulaşmak için bir çağrı olarak görüyorum. İntiharların nedenleri araştırılmalı ve bu genç yaşta hayatına son veren evlatlarımızın acısını başka ailelerin yaşamaması için gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.

Parlak'ın bu sözleri sadece kendi yaşadığı acıyı değil, aynı zamanda Hakkari'de benzer acılar yaşayan diğer ailelerin de duygularını yansıtıyor. Gençlerin intihar etmesindeki faktörlerin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Parlak, yetkililere ve topluma bu konuda daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

"Genç intiharları Hakkari'de büyüyen bir sorun"

Parlak, bu tırmanışın sadece bir farkındalık aracı değil, aynı zamanda yetkililere bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguluyor. Hakkari'de birçok ailenin, benzer acılar yaşamaması için yetkililere çağrıda bulundu. Gençlerin bu tür trajedilere sürüklenmemesi için hem psikolojik destek hem de toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiği ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hakkari Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title