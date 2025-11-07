Haberler

Hakkari'de Gazze Yararı İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Hakkari'de Gazze Yararı İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayır çarşısı etkinliği, Hakkari'de Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik büyük ilgiyle karşılandı.

Hakkari'de Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısı büyük ilgi gördü.

Hakkari İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları işbirliği ile Gazze yararına "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi. Merkez Ulu Camii avlusunda gerçekleştirilen ve yöresel yemekler, börek çeşitleri, el emeği göz nuru örgüler ile tarımsal ve hayvansal yerli ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik büyük ilgiye sahne oldu.

Etkinliğin açılışında açıklama yapan İl Müftüsü Hüseyin Okuş; "Siyonist İsrail'in uyguladığı vahşete sessiz kalmayarak Gazzeli kardeşlerimiz yararına hayır çarşısı etkinliği düzenleyen din görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu hayır çarşımız, Müslüman kardeşliğinin güzel örneklerinden biridir" dedi.

"Müslüman olarak Gazze'de yaşanan dramı iliklerimize kadar hissetmiyorsak kendimizi sorgulamalıyız" diyen İl Müftüsü Okuş; "Hiçbir şey yapamıyorsak, İsrail menşeli mallara boykotu genişletebiliriz. Gazzeli mazlum kardeşlerimizin kurtuluşları için dua ve niyazda bulunabiliriz. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik destek sağlayabiliriz. İşte bu gaye ile bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, gerçek Müslüman halkların ortak duygularını temsil etmektedir. Bu vesileyle hayır çarşısına bir çeşit katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.