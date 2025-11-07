Hakkari'de Gazze Yararı İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Hakkari'de Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısı büyük ilgi gördü.

Hakkari İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları işbirliği ile Gazze yararına "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi. Merkez Ulu Camii avlusunda gerçekleştirilen ve yöresel yemekler, börek çeşitleri, el emeği göz nuru örgüler ile tarımsal ve hayvansal yerli ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik büyük ilgiye sahne oldu.

Etkinliğin açılışında açıklama yapan İl Müftüsü Hüseyin Okuş; "Siyonist İsrail'in uyguladığı vahşete sessiz kalmayarak Gazzeli kardeşlerimiz yararına hayır çarşısı etkinliği düzenleyen din görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu hayır çarşımız, Müslüman kardeşliğinin güzel örneklerinden biridir" dedi.

"Müslüman olarak Gazze'de yaşanan dramı iliklerimize kadar hissetmiyorsak kendimizi sorgulamalıyız" diyen İl Müftüsü Okuş; "Hiçbir şey yapamıyorsak, İsrail menşeli mallara boykotu genişletebiliriz. Gazzeli mazlum kardeşlerimizin kurtuluşları için dua ve niyazda bulunabiliriz. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik destek sağlayabiliriz. İşte bu gaye ile bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, gerçek Müslüman halkların ortak duygularını temsil etmektedir. Bu vesileyle hayır çarşısına bir çeşit katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.