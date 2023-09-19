Hakkari'de gazi ve şehit aileleri onuruna yemek verildi

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazi ve şehit yakınlarının onuruna yemek verildi.

Hakkari Öğretmenevi'nde verilen yemeğe Vali Yardımcısı İl Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Müftü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua edildi.

Vali Yardımcısı İl Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Gaziler Günü vesilesi ile düzenlenen davete katılanlara teşekkür etti. Karadağ, "19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik Rütbesiyle birlikte 'Gazilik' unvanının da verilmiştir. Ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın müdafaası için canını ortaya koyarak şehit olan ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - HAKKARİ