Hakkari'de Esnaf Kardan Araba Yaptı
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan yolları fırsat bilen esnaf, bir araya gelerek kardan araba yaptı. Detayları ile dikkat çeken kardan araba, bölgedeki vatandaşların ilgi odağı oldu.
Hakkari'de kar yağışı sevinici yaşayan esnaf, kardan araba yaptı.
Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, Av. Muhsin Zeydanoğlu Caddesi esnafı bir araya gelerek kardan araba yaptı. Arabada far, kapı ve lastik gibi detaylara yer veren esnafın yaptığı kardan araba, görenlerin yoğun ilgisini çekti.
Yaptıkları araca "30 HKR 30" plakası da yapıştıran esnaf, boş vakitlerini kardan adam yerine araba yaparak geçirdiklerini belirtti. - HAKKARİ