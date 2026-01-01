Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı ve Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

(HAKKARİ) - Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi, kırsal bölgelerde ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik verilere göre kar yağışının gün içerisinde etkisini azaltmasının beklendiği, ancak gece saatlerinden itibaren yeniden ve yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının ise eksi 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ciddi riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında; okul öncesinden liseye kadar tüm okullar, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenci ve engelli bireylerin ulaşımda yaşayabileceği riskler nedeniyle, RAM'larda da aynı gün hizmet verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve acil durum hizmetlerinde görevli personelin izin durumlarının ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ilgili kurum amirlerince planlanacağı kaydedildi.