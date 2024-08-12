Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de düzenlenen Cilo Fest'te sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest'te, sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet vererek 1 yaralının ise helikopter ambulans ile naklini sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest'te, sağlık ekipleri 406 hastaya hizmet vererek 1 yaralının ise helikopter ambulans ile naklini sağladı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "10-11.08.2024 tarihleri arasında Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen festival için alınan sağlık tedbiri kapsamında; 38 UMKE gönüllüsü, 1 acil tıp uzmanı, 3 pratisyen hekim, 5 acil yardım ambulansı, 2 UMKE kurtarma aracı, 1 UMKE acil müdahale aracı, 1 pajero ambulans, 1 adet 18 metrekare şişme acil müdahale ünitesi ( 3 yataklı ) kurulmuştur. Festival alanında, UMKE tarafından kurulan acil müdahale ünitesinde 406 hastaya hizmet verilmiştir. 1 yaralının helikopter ambulans ile nakli sağlanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Helikopter Yüksekova hakkari Festival Acil Durum Yerel Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Şakayık çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Şakayık çiçeği mevsimi ne zaman? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli?
title