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Hakkari'de Dünya Yetimler Günü İftar Programı

Hakkari'de Dünya Yetimler Günü İftar Programı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Vali Çelik, devletin ve kurumların yetimlere destek olma çabalarını vurguladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yetimlerle iftar programında bir araya geldi.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü yetim çocukların hatırlanması amacıyla kutlanan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Hakkari Öğretmenevinde iftar programı düzenlendi. Programa Vali Ali Çelik, il protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, siyasi parti temsilcileri, yetim çocuklar ve aileleri ile koruyucu aileler katıldı. İftar programı, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar yemeğinin ardından dualar edilerek, Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

Programda konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, iftar programında davetlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünya Yetimler Günü'ne dikkat çeken Vali Çelik, "Bizler devletimizle beraber, tüm kurumlarımızla onların sosyal anlamda yaşadıkları sıkıntıları gidermek için gece gündüz sahadayız. Taleplerini dinliyoruz, onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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