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Hakkari'de Destek AFAD Gönüllüleri Buluşma Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'de Destek AFAD Gönüllüleri Buluşma Etkinliği Düzenlendi
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Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşma Etkinliği', çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle gönüllüleri bir araya getirdi.

Hakkari'de, 81 ilde olduğu gibi eşzamanlı olarak "Destek AFAD Gönüllüleri Buluşma Etkinliği" düzenlendi.

Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde başlayan etkinlik Otluca köyü AFAD eğitim alanına kadar devam etti. Konuyla ilgili bilgi veren Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, "Afet ve acil durumlarda omuz omuza sırt sırta görev yaptığımız paydaşımız olan Hakkari merkez ve ilçelerden katılan Destek AFAD gönüllülerimizle bir araya geldik. Etkinlikte ip çekme yarışı ve çadır kurma yarışı, oyunlarıyla gönüllülerimizle buluşma etkinliği düzenlendik. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlik öğle yemeği ile devam etti. Etkinlikte halay çekildi ve yarışmalarda dereceye giren gönüllülere gönüllü bareti ve AFAD çantası hediye edildi. Etkinliğe katılan tüm gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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