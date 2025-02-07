Hakkari'de Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

24 sınıflı ve 580 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda sınıflarda muhtemel bir depreme karşı yapılabilecek önlemler hakkında uygulamalı olarak bilgi verildi. Verilen deprem alarmıyla idareciler, öğretmenler ve öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketi ile oluşturdukları güvenli noktada kendilerini korumaya aldı.

Alarmın sona ermesiyle binalar tahliye edildi. Tatbikatta sınıf ve diğer alanların planlı şekilde boşaltılması, önceden belirlenen toplanma alanlarında izdihama yol açılmadan toplanılması sağlandı.

İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü yetkilileri, 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde etkinlik ve faaliyetleri kapsamında AFAD İl Arama ve Kurtarma Ekibi, UMKE, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma, 112 Ambulans Ekibi ile birlikte Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda sınıflarda afet farkındalık eğitimi verilerek 'Deprem Anı Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildiğini ifade ettiler. - HAKKARİ