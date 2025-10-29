Haberler

Hakkari'de Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Hakkari'de, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; il protokolü, halkın ve öğrencilerin katılımlarıyla Merzan Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen birbirinden coşkulu ve renkli etkinliklerle devam etti. Vali Ali Çelik'in Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ile birlikte askeri araç üzerinden tören alanındaki ekipleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Çelik, "Bugün, Hakkari'de, 102 yıl önce bin bir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramını, dağlarımızın zirvelerinde yükselen şanlı bayrağımızın altında ve tarihin şahitliğinde bir kez daha kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlama programı, öğrenciler tarafından sunulan birbirinden renkli gösterilerle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin ardından program son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
