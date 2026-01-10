Haberler

Hakkari'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan İki Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de KYK Müdürlüğü binasının çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan iki kız öğrenci, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

(HAKKARİ) - Hakkari'de iki öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binasının çatısından düşen karın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kar altından çıkarılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi'nde KYK Müdürlüğü binası önünden geçen iki kız öğrencinin üzerine, çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı