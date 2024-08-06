Hakkari'de Boğulan Özcan Kutluk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezmeye çıkan Özcan Kutluk, sara nöbeti geçirerek Dilimli Barajı'na düştü ve hayatını kaybetti. Kutluk'un cenazesi, Sarıtaş Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boğularak hayatını kaybeden Özcan Kutluk, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yüksekova ilçesinde gezmeye çıkan Özcan Kutluk (35), sara nöbeti geçirdiği esnada Dilimli Barajı'na düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan Kutluk'un cenazesi, Esendere yolu üzerinde bulunan Sarıtaş Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ