Hakkari'de Berivanlara Süt Hijyeni Eğitimi

Güncelleme:
Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan kadınlar için süt hijyeni eğitimi düzenledi. Eğitim, sütün sağımından depolamaya kadar hijyenin önemine odaklandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hayvancılıkla uğraşan kadınlara (berivanlara) yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Sıcak hava şartlarına rağmen zorlu bir mücadele veren berivanlara, yerinde ziyaretler gerçekleştirilerek "Süt Hijyeni" eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel, bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçenin farklı noktalarında hayvanlarını sağan berivanlarla bir araya gelen ekipler, süt sağımından depolamaya kadar olan süreçte hijyenin önemini anlattı. Berivanlara verilen eğitimlerde, sütün kalitesini doğrudan etkileyen ve bozulmasına neden olan faktörler detaylı bir şekilde ele alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
