Hakkari'de 74 Milyar TL'lik Yatırımlar İstişare Edildi

Hakkari'de 74 Milyar TL'lik Yatırımlar İstişare Edildi
Güncelleme:
Hakkari'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 2025 yılı için planlanan 259 projenin durumu değerlendirildi. Yüzde 59,43 fiziki gerçekleşme oranı ile toplam 74 milyar 619 milyon TL'lik yatırımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Hakkari'de bu yıl 74 milyar 619 milyon 138 bin 15 TL tutarında toplam 259 proje bulunuyor. Yatırımlarda yüzde 59,43 fiziki gerçekleşme oranı sağlandı.

Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından büyük önem taşıyan projelerin ele alındığı 2025 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla Hakkari Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıda DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılırken, 2025 yılı 3. dönem yatırımları, sosyoekonomik gelişmeler, yatırım izleme ve koordinasyon çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Yapılan değerlendirmelere göre 2025 yılı 3. dönem sonu itibarıyla İl Yatırım Takip Sistemi'nde 74 milyar 619 milyon 138 bin 15 TL tutarında toplam 259 proje aktif olarak kayıtlı bulunuyor. Bu projeler için bugüne kadar 25 milyar 704 milyon 580 bin 144 TL harcama yapıldığı, yatırımlarda yüzde 34,45 nakdi ve yüzde 59,43 fiziki gerçekleşme oranı sağlandığı kaydedildi. Ayrıca 2025 yılı için ayrılan 8 milyar 26 milyon 184 bin 455 TL ödeneğin yüzde 50,29'unun kullanıldığı belirtildi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Çelik, kurum yöneticileri ve personelin motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sorumluluklarımızın farkında olmalı, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yatırımların hızlandırılması, projelerin bir an önce tamamlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için işimize daha büyük bir özveriyle sarılmalıyız" dedi.

Vali Çelik, toplantıya katılan kurum temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
