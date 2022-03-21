YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 51 köy yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerinde 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 1 köy, Şemdinli'de 1 köy ve 4 mezra, Yüksekova'da 18 köy ve 27 mezra yolu olmak üzere 51 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Yüksek kesimlerde 3 araçla yapılan çalışmalar, ekipler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.