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Hakkari'de 4 metre karla mücadele

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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerindeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açtıktan sonra şimdi de askeri üs bölgelerinin yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Hakkari'de 4 metre karla mücadele

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerindeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapanan askeri üs bölgelerinin yollarını da yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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