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Hakkari'de 176 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yerel Haberler

Hakkari'de 176 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 176 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 176 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 176 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl özel idaresi yetkilileri, Hakkari merkezde 13 köy ve 38 mezra, Çukurca'da 5 köy ve 6 mezra, Derecik'te 3 köy ve 12 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra ile Yüksekova'da 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Toplamda 41 köy ve 135 mezra yolu olmak üzere 176 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Yerel Haberler

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