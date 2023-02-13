- Hakkari'de 13 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de karla mücadele çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hakkari merkezde 1 köy ve 4 mezra, Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 1 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 4 köy ve 2 mezra yolu olmak üzere 6 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.