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Hakkari'de 13 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yerel Haberler

- Hakkari'de 13 yerleşim yerinin yolu kapandı Hakkari'de karla mücadele çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor.

- Hakkari'de 13 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de karla mücadele çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hakkari merkezde 1 köy ve 4 mezra, Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 1 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 4 köy ve 2 mezra yolu olmak üzere 6 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Hakkari Yerel Haberler

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