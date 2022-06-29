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Hakkari dağları yaban hayvanlarıyla renklendi

İhlas Haber Ajansı - Feyzullah Taş - Yerel
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- Hakkari dağları yaban hayvanlarıyla renklendi Hakkari bölgesinde terör bitince dağların asıl sahipleri olan yaban hayvanları her yerde görünmeye başlandı.

- Hakkari dağları yaban hayvanlarıyla renklendi

HAKKARİ - Hakkari bölgesinde terör bitince dağların asıl sahipleri olan yaban hayvanları her yerde görünmeye başlandı.

Bir zamanlar silah sesleri ile yankılanan Hakkari bölgesinin terörden temizlenmesiyle birlikte artık yaban hayvanları sürü halinde görünmeye başlandı. Hakkari'nin Çukura, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki karayoluna kadar inen yaban hayvanları, yolda geçen vatandaşlar tarafından sık sık görüntülenmeye başlandı.

Çukurca kara yolunun ayrı noktalarında dağ keçisi, yaban domuzu sürüsü ve yiyecek arayan iki ayı yolda geçenlerin kamarasına yansıdı. Yöre halkı bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte yaban hayvanlarının her yerde görünmeye başladığını ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

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