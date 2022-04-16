Tatvan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar düzenlendi - Haberler

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Tatvan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatvan'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle yetim aileleri ve çocuklarına yönelik iftar programı düzenlendi. İlçede bulunan bir otelde düzenlenen iftar programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya ve kurum amirleri katıldı. Protokol üyeleri yetim aileleri ve çocuklarıyla iftar yaparak sohbet etti. - BİTLİS

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

Tatvan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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