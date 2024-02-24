Üye Girişi
Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararnamesi Yayımlandı

Güncelleme:

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile birlikte Sakarya, Mersin, Yalova, Kocaeli, Bilecik, İstanbul Anadolu, Bursa, Gaziantep, Antalya, Bayburt, Sinop, Batman, Eskişehir ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılıklarına atamalar yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Sakarya, Mersin, Yalova, Kocaeli, Bilecik, İstanbul Anadolu, Bursa, Gaziantep, Antalya, Bayburt, Sinop, Batman, Eskişehir ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılıklarına atamalar yapıldı. Buna göre Erzurum Cumhuriyet Savcısı Adayı Refik Çağrı Özay Bilecik Cumhuriyet Savcılığına atandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kahramanmaraş Gaziantep Eskişehir İstanbul Sakarya Bayburt Antalya Bilecik Kocaeli Yalova Batman Mersin Hakim Bursa Sinop Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title