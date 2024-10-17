Hakemler sezonu açtı

Erzurum Bölgesi Hakemleri 2024-2025 sezonu için resmi açılış yaptı. Konuşmacılar, 3 Temmuz Stadı'ndaki birlik beraberlik ve ahenge vurgu yaptı. Meşhur Erzurum su böreği ve yaş pastalı açılışta gözlemcilere yeni montları verildi. Emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Erzurum İl Hakem Kurulu ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Erzurum Şubesi'nin organize ettiği etkinlikle Erzurum Bölgesi Futbol Hakemleri 2024-2025 sezonunu açtı. Pastalı, börekli sezon açılışı oldukça yoğun ilgi gördü.

3 Temmuz Stadı'nda gerçekleşen açılışına Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Suat Yılmaz, TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, TFF Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk, TFF Erzurum İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Lütfü Aydın, Başkan Yardımcısı Ozan Andaç Göral, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkan Vekili Kahraman Minnet, TFFHGD Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, Giresun İl Hakem Kurulu Başkanı Mürvet Sezer, MHK BHK Üyesi Zafer Korkmaz, TFF Klasman Temsilcisi Fahreddin Selçuk, Erzurum Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca, TÜMSAD Başkanı Muharrem Baydan, ASKF Genel Sekreteri Necdet Ürey, TFFHGD eski başkanları Hakan Eygü, Hasan Eğri Çayır, 3 Temmuz Stadı Tesis Sorumlusu İhsan Topaloğlu, Kulüp Başkanları ve yöneticiler, 3 Temmuz Stadı ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Serdar'ı andılar

Önceki gün hayatını kaybeden eski Rize İl Hakem Kurulu Başkanı ve Hakem Gözlemcisi Serdar Serdar, Erzurum'da anıldı. Açılışta ayrıca şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. MHK Erzurum İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, "Serdar Serdar hocamız Türk hakemliğine önemli hizmetleri olmuş, bizim için çok değerli bir ağabeyi idi. Onu rahmetle anıyoruz mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"Adalet ve hukuktan sapmadan sahada düdük çalın" diyen Çelikdağ, 2024-2025 sezonun Erzurum hakem camiasına hayırlı ve uğurlu olsun dileğinde bulunarak tüm hakemlere başarı dileklerini iletti.

Çakmur: 3 Temmuz Stadı ilimizin tarihi mekanlarından biri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, açılış konuşmasında 3 Temmuz Stadı'ının Erzurum'un tarihi mekanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Bugün hakemlerimizin yeni sezon açılışında bir aradayız, burası Erzurumspor-Fenerbahçe maçına sahne olmuş bir futbol sahası. Yeni sezon hakemlerimize ve Erzurum futbol camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TFFHGD Genel Başkan Vekili Kahraman Minnet, TFFHGD olarak Erzurum hakem camiasına çok önem verdiklerini belirterek, hakemlere başarı dileğinde bulundu.

Aydın: Futbolun taban birlikleriyle büyük bir aileyiz

Aynı zamana Süper Lig hakemi olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Lütfü Aydın, Erzurum gibi tarih kokan, kültür ve medeniyetimizin kadim şehirlerinden birinde, hakemliği konuşmak üzere toplanmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Aydın, "Burası, gerek coğrafi yapısı gerekse de köklü geçmişiyle Anadolu'nun doğusuna ışık tutmuş önemli bir şehir. Erzurum, tarih boyunca hem medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, hem de sporun gelişimine katkı sunmuş bir merkez olmuştur. Erzurum'da spor kültürü oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Futboldan kış sporlarına kadar pek çok farklı branşta başarılar elde etmiş ve ülkemizin spor tarihine önemli isimler kazandırmıştır. Erzurum'un yetiştirdiği sporcular ve hakemler de bu başarıların temel taşlarından biridir. Erzurum hakemliği, sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası arenada da kendine yer bulmuş, disiplini, adalet duygusu ve tarafsızlığı ile tanınan sayısız hakemi spor dünyasına kazandırmıştır. Değerli konuklar, sporun ayrılmaz bir parçası olan hakemlik mesleği, yüksek dikkat ve titizlik gerektiren, büyük bir sorumluluk barındıran bir meslektir. Hakemlik, sadece kuralların uygulanması değil, aynı zamanda sporculara ve izleyicilere örnek olma misyonudur. Erzurum hakemleri de bu misyonu layıkıyla yerine getirerek, hem bölgemizde hem de ülke genelinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda, Erzurum hakemlerinin gerek sahadaki performansları gerekse de spor ahlakını yansıtan duruşları takdirle karşılanmaktadır. Bugün burada, Erzurum hakemliğinin bugünü ve geleceğini konuşmak üzere bir aradayız. Erzurum hakemlerinin, sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyle gelecek nesillere de örnek olacağına inancım tam. Erzurum'un spor ve hakemlik anlamındaki bu zenginliğini daha da ileri taşımak, genç hakem adaylarına mentorluk yapmak ve bu alanda daha çok Erzurumlu hakem yetişmesini sağlamak bizlerin en büyük hedefidir. Bu vesileyle, tüm Erzurumlu hakemlerimize, spor camiamıza ve şehrimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hep birlikte, sporun ve hakemliğin değerlerini yüceltecek nice güzel başarılara imza atacağımız günler diliyorum. 3 Temmuz Stadı'nda futbola hizmet eden tüm futbolun taban birliklerine birlik beraberlik için teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış töreninde hakem gözlemcilerine yeni montları verilirken, tören plaket takdimi ile sona erdi. - ERZURUM