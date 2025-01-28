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Hakan Yüksel, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Görev Değişikliği

Hakan Yüksel, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Görev Değişikliği
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Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Halil Hacı, eski müdür Hakan Yüksel'e teşekkür ederek gençler ve sporcular için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini belirtti. Hakan Yüksel ise Zonguldak'taki çalışmalarını değerlendirdi ve yeni görevinde aynı şevkle çalışacağını ifade etti.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Hakan Yüksel, görevini yeni İl Müdürü Halil Hacı'ya devretti.

Görevini devralan Halil Hacı, "Hakan Yüksel'in Zonguldak'ta yürüttüğü çalışmalar ve emekleri için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Biz de burada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimiz ve sporcularımız için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hakan Yüksel ise Zonguldak'ta geçirdiği süre boyunca yapılan çalışmaları anlatarak "Zonguldak'ta geçirdiğim süre boyunca gençlerimiz ve sporcularımız için elimizden geleni yaptık. Yeni görevimde de aynı şevkle çalışmaya devam edeceğim. Halil Hacı'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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