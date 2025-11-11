Hakan Tazegül, Erzurum Kuyumcular Odası Başkan Adaylığını Açıkladı

Kuyumculuk sektörünün yakından tanıdığı isimlerden Hakan Tazegül, yaklaşan Erzurum Kuyumcular Odası seçimlerinde başkan adaylığını açıkladı.

Uzun yıllardır sektörde edindiği deneyim ve güvenilir duruşuyla dikkat çeken Tazegül, meslektaşlarının sorunlarına çözüm odaklı projelerle yaklaşmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Taşmağazaları Koruma, El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı olarak görev yapan Hakan Tazegül, geleneksel kuyumculuk sanatının yaşatılması ve Erzurum'un kültürel değerlerinin korunması adına önemli projelere imza attı.

Kuyumculuk alanında yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Hakan Tazegül, sektörün gelişmesi, esnafın haklarının korunması ve genç girişimcilerin desteklenmesi için kapsamlı bir vizyon ortaya koydu. Tazegül, yaptığı açıklamada, "Erzurum kuyumculuğunu daha güçlü, daha saygın bir noktaya taşımak için yola çıktık. Birlik ve dayanışma içinde, odamızı hep birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Kuyumcular Odası seçimlerinin, sektör temsilcileri arasında büyük bir heyecanla beklenirken, Hakan Tazegül'ün adaylığı şimdiden esnaf çevrelerinde olumlu yankı buldu.

Tazegül'ün ekibinde, yenilikçi projelere ve dijital dönüşüme önem veren kuyumcuların da yer aldığı öğrenildi. - ERZURUM