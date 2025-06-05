Hakan Oral'dan Kurban Bayramı Mesajı

Hakan Oral'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kurban Bayramı'nın ülkeye ve İslam Alemine esenlikler getirmesini dileyerek, bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yayınladığı mesajda Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam Alemine esenlikler getirmesini diledi.

Başkan Oral mesajında şunları kaydetti; "Bayramlar, insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla hemhal olup, kimsesiz ve yardım muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Aleminin, ülkemizin, hemşehrilerimin, kıymetli üyelerimin Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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