Bakan Fidan, ABD Suriye Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da baş başa görüşme yaptı. İkili, son bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan ile Barrack'ın son bir haftada gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel