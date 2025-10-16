Hakan Fidan ve Marco Rubio Arasında Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların bölgeye ulaşması için atılabilecek adımlar üzerinde durdu.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel