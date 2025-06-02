Hakan Fidan: Barış Müzakereleri ve Esir Değişimi Üzerine Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşecek olan barış müzakerelerine ilişkin, "Bugünkü toplantıda esir değişimini ileri taşımayı umuyoruz. Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır. Liderler toplantısı için hazırlıkları ele alacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel