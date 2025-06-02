Hakan Fidan: Barış Müzakereleri ve Esir Değişimi Üzerine Açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da yapılacak barış müzakereleri hakkında açıklamalarda bulunarak, toplantıda esir değişimi ile ilgili ilerleme umduklarını ve asıl hedefin sürdürülebilir barışın sağlanması olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşecek olan barış müzakerelerine ilişkin, "Bugünkü toplantıda esir değişimini ileri taşımayı umuyoruz. Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır. Liderler toplantısı için hazırlıkları ele alacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel