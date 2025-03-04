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Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nu Topluyor

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nu Topluyor
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Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Kayseri Şubesinin olağanüstü genel kurulunu yapma kararı aldı. Başkanlık ve yönetim kurulu üyelerinin istifası sonrası gerçekleştirilecek seçimler, şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda yürütülecek.

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Kayseri Şubesinin olağanüstü genel kuruluna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, Kayseri Şube Başkanlığı'mızın şube yönetim, disiplin ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin istifa etmeleri nedeniyle; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'n 12. Maddesinin 4. Fıkrası ile Sendikamız Tüzüğünün 16. Maddesinin 24. Fıkrası hükmü gereğince, Şube zorunlu organ seçimlerinin yapılması için Kayseri Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun yapılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Sendikamız HİZMET-İŞ, Kayseri Şubemizin Olağanüstü Genel Kurul kararı sürecini ilgili mevzuatlar ve Sendikamız Tüzüğü kapsamında, şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda yürütecektir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına kararlı adımlar atacağımızı, süreci demokratik ve şeffaf bir şekilde yürüterek sendikal dayanışma ve bütünlüğümüzü hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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