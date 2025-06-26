HAK-İŞ'ten Kamu Çerçeve Protokolü İçin Beklentiler

HAK-İŞ'ten Kamu Çerçeve Protokolü İçin Beklentiler
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Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, Kamu Çerçeve Protokolü sürecinde sunulan teklifin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını belirtti ve sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, Kamu Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, TÜHİS tarafından sunulan teklifin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, sürecin bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Karabük'te basın mensuplarına açıklama yapan Ekemen, HAK-İŞ'li emekçilerin aylar süren Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

Ekemen, yürütülen müzakerelerde işçilerin yevmiyeler arasındaki farklılıkların giderilmesi, taban ücretin bin 800 TL'ye çıkarılması, kıdem zammının ücrete eklenmesi ve birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 50 oranında zam yapılmasının temel talepleri olduğunu belirtti.

Ancak TÜHİS tarafından sunulan yüzde 16'lık zam teklifinin beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Ekemen, "İlk beş ayda gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 15'e ulaşmışken, sunulan teklif daha cebimize girmeden erimiş durumda. Bu teklif, bizlerin geçim mücadelesini ve ekonomik şartlarını yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ olarak bu teklifi mevcut haliyle müzakereye uygun bulmadıklarını belirten Ekemen, hükümet yetkililerinin ülkede ekonomik büyüme ve üretim artışına dair açıklamalarına rağmen, emekçilerin bu olumlu tabloyu kendi hayatlarında yeterince hissedemediklerini aktardı.

Ekemen, "Bizler sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hak ettiğimiz payı talep ediyoruz. Sunulacak yeni teklifin geçim şartlarını gözeten, adil ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Sürecin bir an önce tamamlanmasını istediklerini vurgulayan Ekemen, şöyle devam etti:

"Bu süreç daha fazla uzamamalı. Kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı. HAK-İŞ olarak her zaman uzlaşıdan ve müzakereden yanayız ancak taleplerimiz karşılanmazsa, demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağız" - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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