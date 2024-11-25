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HAK-İŞ'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Açıklaması

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HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Başkan Nevzat Uysal, kadına yönelik şiddeti kınadı ve dayanışma mesajı verdi.

HAK-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında basın açıklaması düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle 81 ilde Filistin ve Gazelli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak ve güçlü bir ses vermek üzere meydanlarda olduklarını söyledi. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istediklerini belirten Uysal, "Günümüzde şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kaşı Uluslararası Mücadele Günü'nde HAK-İŞ'li erkek emekçiler olarak kadın emekçi kardeşlerimizle dayanışma duygularımızı dile getiriyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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