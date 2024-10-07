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HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek: 'İnsan Hakları Dramı Yaşanmakta'

HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek: 'İnsan Hakları Dramı Yaşanmakta'
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HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, Filistin'de devam eden insani krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, İsrail'in saldırılarının yıldönümünde Filistin halkının özgürlük mücadelesinin tüm insanlığın ortak mücadelesi olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, " Filistin'de bir insan hakları dramı yaşanmaktadır. Filistin halkının özgürlük, topraklarını kurtarma ve bağımsız bir Filistin devleti kurma mücadelesi sadece onların değil, tüm insanlığın ortak mücadelesi olmalıdır" dedi.

İl Başkanı Nevzat Uysal, İsrail tarafından Filistin'e yapılan ve 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam eden katliamların yıldönümünde Filistin halkıyla dayanışmayı bir kez daha yinelediklerini söyledi. Filistin'de bir insan hakları dramı yaşanmakta olduğunu vurgulayan Uysal, "Filistin halkının özgürlük, topraklarını kurtarma ve bağımsız bir Filistin devleti kurma mücadelesi sadece onların değil, tüm insanlığın ortak mücadelesi olmalıdır. HAK-İŞ olarak, Filistin davasını tarihimizin ve inancımızın bize yüklediği önemli bir sorumluluk olarak görmekle birlikte aynı zamanda bir insan hakları örgütü olmamız dolayısıyla da Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin onurlu mücadelesinde yanlarında olduk. Filistin'de özellikle Gazze'de yüzyılın trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri yaşanmaktadır" dedi.

İsrail'in saldırıları sonucu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 41 bin Filistinli'nin hayatını kaybettiğini belirten Uysal, "10 binden fazla Gazzeli kaybolmuş ve 100 bine yakın insan yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Bu süreçte, 172 gazeteci, 500'ü aşkın sağlık görevlisi ve 210'dan fazla Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetmiştir. 820 cami ve 3 kilise vurulmuş, onlarca hastane, yüzlerce okul ve 130'dan fazla ambulans saldırıya uğramıştır. İsrail'in acımasız saldırıları sonucunda, 17 binden fazla çocuk kurşunlar ve bombalarla hunharca katledilmiştir. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliam devam ederken işgal alanını genişleterek, Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aşmış, yaralıların sayısı ise 1800'ün üzerine çıkmıştır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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