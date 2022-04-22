HAK-İŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler

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HAK-İŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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HAK-İŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

İŞ) Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

İŞ) Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını millet olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Tüm milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, birinci Meclis'in kuruluşuna destek veren, Gazi Meclis'te görev alan kurucuları ve başta ilk Başkan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurucu Meclis üyelerini minnet ve şükranlarımızla anıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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